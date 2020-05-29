شبه كورونا بزوجته.. وزير إندونيسي يثير جدلاً

"كورونا مثل زوجتك تحاول السيطرة عليها ثم تضطر للتعايش معها"، هو تصريح غريب أدلى به وزير الأمن في إندونيسيا، ما جلب عليه انتقادات حادة، حيث يواجه محمد محفوظ ورطة كبيرة بعدما شبه الوباء العالمي بالزوجات، حين كان يحاول تهدئة المخاوف بشأن تخفيف القيود الصحية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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في التفاصيل، قال محفوظ، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب في الساعات الماضية: "هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا، تلقيت منشوراً ساخراً من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان، يقول إن كورونا مثل زوجتك، حيث تحاول في البداية السيطرة عليها، ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها".

"وضع طبيعي جديد"

جاء كلام الوزير في وقت تستعد فيه الحكومة الإندونيسية لرفع جزئي للإغلاق الصحي في مناطق من البلاد بحلول أوائل يونيو/حزيران، والتأقلم على ما سمته بـ"الوضع الطبيعي الجديد".

فيما أثارت تلك التعليقات ردوداً غاضبة من جماعات حقوقية نسائية، وإندونيسيين آخرين عبر الإنترنت.

بدورها، أكدت جمعية التضامن مع المرأة في بيان، أن ذلك التصريح لا يعكس فقط عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة (كوفيد- 19)، ولكنه يظهر أيضاً المواقف المتحيزة للجنس، وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين، مضيفة أن النكات التي تستخدم النساء موضوعاً لها ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة، بحسب تعبيرها.

23 ألف إصابة

إلى ذلك، ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى 23 ألفاً و851، أمس، بزيادة قدرها 686 حالة عن اليوم السابق.

وتم تسجيل 55 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 1473. وأعرب بعض الإندونيسيين عن مخاوفهم بشأن خطة إعادة فتح الاقتصاد، في وقت يبدو فيه منحنى الإصابات غير مستوٍ.