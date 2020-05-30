صرخة طفل تشعل غضبا بمصر.. خوفا معاقا بكلب شرس

غضب عارم خيم خلال الساعات الماضية على الأوساط المصرية بعدما انتشر مقطع فيديو لشابين يقومان فيه بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب مفترس على سطح منزل، ما دفع السلطات للتدخل.

وظهر الطفل في الفيديو يصرخ ويبكي خوفا، بعدما أقدم الشابان على تثبيته كي يتمكن منه الكلب، وقد تعالت ضحكاتهم استهزاء بمشاعر الطفل.

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فقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنها تابعت مقطع الفيديو وأجرت التدابير المطلوبة، حيث وجهت الوزيرة نيفين القباج، إدارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة، بتقديم بلاغ للنائب العام، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل، وردع الشابين المتورطين.

"لا للتنمر"

كما أكدت الوزيرة المصرية على أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ترويعه أو التنمر عليه، أو الاعتداء عليه، لفظيا أو جسديا أو معنويا.

وأردفت قائلة: "قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونصوص الدستور المصري تجرم ما تم تداوله، وستسعى الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون".

يشار إلى أن مقطع الفيديو المذكور كان انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ما أثار غضبا عارما، وسط مطالبات بعقاب المتورطين.