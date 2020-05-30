ممثل شهير يتدخل أثناء اعتقال شرطة أميركا "مشرداً"

في حين تفجرت الاحتجاجات في ولايات عدة عقب مقتل أميركي من أصول إفريقية تحت ركبة رجل شرطة، تدخل الممثل الأميركي الشهير دينزل واشنطن لمنع الشرطة من احتجاز شخص صاحب بشرة سمراء و"مشرد"، بعدما قام أحد ضباط الشرطة بتكبيله خلف ظهره على الرغم من عدم ارتكابه أي جريمة.

Denzel Washington saw a commotion in West Hollywood with cops and an unarmed distressed homeless man. He got out of his car and served as a barrier between the man and the police — helping to diffuse a tense situation. This man was arrested safely.🌎❤️ pic.twitter.com/4UyYdX1vT6 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 28, 2020

وأثار المقطع ردود فعل كبيرة وتداولته جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر لاعب الدوري الأميركي للمحترفين السابق، ريكس تشابمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الفيديو الذي يظهر واشنطن فيه وهو يرتدي "كمامة"، ويتحدث إلى الرجل وضابطي شرطة، فيما يظهر رجل الأمن وهو يقوم بوضع يدي الشخص المشرد خلف ظهره.

ووفقا لما ذكره موقع "USA today"، فقد كان الممثل الأميركي يقود سيارته حينما حاولت الشرطة إيقاف شخص مشرد، ثم نزل من سيارته لمساعدة ذلك الشخص.

ويقول أحد الضباط: "إن الممثل الأميركي أعطى الشخص قناعا للوجه لحماية نفسه من الفيروس، وكان ذلك جيدًا، لذا فقد ساعدنا دينزل اليوم".

وتعود تلك الواقعة إلى يوم 21 مايو الجاري، وقد انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، محققا أكثر من مليوني مشاهدة، فيما أشاد الكثيرون بموقف الممثل الشهير.