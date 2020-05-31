تيجي تصيبها تصيبك.. محتج بأميركا يحرق نفسه بالخطأ

Fayetteville, NC wild as hell 🤣 pic.twitter.com/fSQ2qG44Z3 — tyler (@ihateyoutyIer) May 31, 2020

تواترت أعداد كبيرة من مقاطع الفيديو التي تظهر أعمال العنف والتخريب التي مارسها عدد من المتظاهرين بالولايات الأميركية ضد منشآت حكومية وسيارات الشرطة، وذلك في غضبة احتجاج على مقتل الأميركي من أصل إفريقي، جورج فلويد، بيد عناصر من الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل، قادم من فاييتفيل بولاية نورث كارولينا، أحد المحتجين وهو يحاول إلقاء شعلة نار على سوق فاييتفيل، إلا أنه أخطأ وأشعل النيران في نفسه.

وبدأ المخرّب في الاستغاثة برفاقه، الذين أحاطوه ليطفئوا النيران قبل أن تحرقه.

يأتي ذلك فيما نجح عدد آخر من المحتجين في إشعال السوق، حيث أظهرت الصور القادمة من هناك الدخان الكثيف وهو يخرج من مبنى السوق.

وتعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، بأنه لن يسمح لمن سمّاهم "الغوغاء الغاضبين بتدمير ديمقراطيتنا"، بحسب تعبيره.

The Market House in downtown Fayetteville is on fire. Protestors have shattered the windows and are chanting,”Black Lives Matter.” pic.twitter.com/7vUGPrPKnB — Akilah Davis (@DavisABC11) May 30, 2020

وأضاف ترمب: "الفوضويون واليساريون المتطرفون يعملون على ترهيب الأبرياء".

يأتي ذلك فيما أفادت تقارير بإتلاف 15 سيارة للشرطة في أعمال شغب بنيويورك.

هذا وفرضت عشرات المدن الأميركية، بينها لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا حظرا للتجول، وذلك بعد أعمال شغب تخللت احتجاجات على مقتل أميركي من أصول إفريقية على يد شرطي.

كما تم توجيه تهم ارتكاب جرائم فيدرالية لـ3 أشخاص في نيويورك، تتمثل بتهمة إلقاء قنابل على سيارات شرطة.