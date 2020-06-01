شاهد.. انقلاب سيارة من جبل شاهق ونجاة ركابها بأعجوبة

نجا سائق سيارة، واثنان آخران معه، بأعجوبة من موت محقق بعد أن هوت سيارة يستقلونها، من أعلى جبل شاهق بمحافظة ريمه، شمال غربي اليمن.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، فيديو لحادث انقلاب سيارة مروع في أعالي جبال ريمة تنحبس لهوله الأنفاس.

ويظهر في الفيديو الذي التقطه أحد الهواة صدفة وهو يصور مناظر الجبال الشاهقة، انقلاب السيارة من ارتفاع عال جدا في إحدى الجبال بقرية سامد بمديرية الجعفرية محافظة ريمه.

نجاة السائق ومرافقيه

واختلفت روايات الناشطين حول كيفية نجاة سائق السيارة، حيث أشار بعضهم إلى أنه تمكن من القفز من السيارة في أول انقلابها، فيما أكد آخرون أنه كان واثنان آخران برفقته ولم يصابوا بأذى.

وأظهرت صور السيارة بعد الحادث وقد تحولت إلى حطام ولم يبق منها شيء.

ولاحقا، بث ناشطون مقطع فيديو قصيرا لسائق السيارة، وهو فتى في مقتبل العمر، بعد الحادث وهو يتحدث عن سلامته وأنه بخير، ويشير إلى أسماء اثنين آخرين من المرجح أنهما كانا معه أثناء انقلاب السيارة.

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وتعد القيادة في هذه الطرق الجبلية المعتادة في اليمن والتي إلى جانب وعورتها، ضيقة جدا، نوع من المغامرة والمخاطرة، لكن سائقي السيارات اعتادوا على هذا النوع من المغامرات اليومية، كأمر حتمي لا خيار أمامهم غيره.