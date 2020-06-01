مصر .. غضب بسبب حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

شهدت مواقع التواصل في مصر عاصفة غضب بسبب حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان، والذي أقيم مساء الأحد في فيلا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وبحضور عدد كبير من المدعوين بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بمنع إقامة الأعراس والتجمعات تجنبًا لانتشار كورونا.

وتداول المغردون لقطات من الحفل الذي شهد عدم التزام المدعوين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، فضلا عن العناق والمصافحة.

ونشر الفنان المصري على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورا من الحفل وهو يرتدي الكمامة مع شقيقته العروس، فيما كشف الفيديو خلاف ذلك.

واحتفل رمضان، بزفاف شقيقته إيمان، على حسام حامد حيث عقد القران خلال شهر رمضان، وأقيم حفل الزفاف مساء أمس الأحد.

وحرص رمضان على التقاط صور تذكارية مع شقيقته وزوجها، وأصدقائه وأقاربه.

وفي وقت لاحق، ألقت مباحث الجيزة القبض على زوج شقيقة الفنان رمضان، لإقامته حفل زفافه بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.

وتم اقتياد حسام حامد، زوج شقيقة رمضان، إلى قسم شرطة الشيخ زايد حيث جرى التحقيق معه والاستماع لأقواله.