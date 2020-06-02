تعذيب برعاية رسمية.. الشرطة التركية تعنف راعي غنم سورياً

لم تمضِ ساعات على الجريمة المروعة بحق أحد المواطنين الأكراد في تركيا بسبب أغنية، حتى انتشر فيديو يظهر ضرب عناصر تابعين للشرطة أحد رعاة الغنم السوريين في منطقة "ceylanpinar tigem" التركية.

İşkence ve aşağılama bu kezde Urfa’da bulunan Tarım Bakanlığı bünyesindeki TİGEM’de.

Bir çoban darp ediliyor.

AKP iktidarı işkenceyi kurumsallaştırdı. pic.twitter.com/NbyeU7u0zA — Ayşe Sürücü (@AyseSurucuUrfa) June 1, 2020

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل بشكل واسع، كما بثته بعض القنوات التركية المعارضة. وعلق العديد من المغردين على الفيديو، معتبرين أنه أشبه بـ "تعذيب برعاية رسمية".

تعذيب "مقونن"

بدورها، نشرت عائشة سورجيو، النائبة التركية عن مدينة شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، الفيديو ، وعلقت قائلة: "التعذيب والإهانة انتقل إلى الآن إلى تيجيم، برعاية وزارة الزراعة في أورفا".

وتابعت النائبة المنضوية ضمن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، الكاتبة في تغريدة على حسابها على تويتر ليل الاثنين: "راعي غنم يتعرض للضرب.. لقد بات التعذيب مقونناً في ظل حكومة العدالة والتنمية" في إشارة إلى الحزب الحاكم في البلاد برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يشار إلى أن العديد من الفيديوهات تنتشر بين الفينة والأخرى، وتظهر تعرض بعض عناصر الشرطة الأتراك أو حرس الحدود لمواطنين سوريين.

كما تشهد الحدود بين تركيا وسوريا بشكل مستمر حوادث إطلاق نار من قبل حرس الحدود التركي، باتجاه من تعتبرهم متسللين، ويذهب ضحيتها أحيانا مدنيون سوريون.