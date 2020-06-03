حدث في أميركا.. منعتهم من تخريب متجر فأبرحوها ضرباً

كل ما اقترفته هذه المرأة من ذنب كان أنها حاولت منع مشاغبين في أميركا من تخريب متجر، فما كان منهم إلا أن اعتدوا عليها بضرب مبرح، وفقاً للفيديو المرفق.

#أميركا.. ضرب سيدة حاولت منع عملية تخريب أحد المتاجر#العربية pic.twitter.com/AZbYkNK5Cs — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 1, 2020

وبعد انتشار فيديوهات كثيرة، ظهر، الأربعاء، مقطع جديد توثق الواقعة تماما، فقد رصدت كاميرات مراقبة أمام أحد المتاجر بالولايات المتحدة الأميركية واقعة اعتداء من قبل محتجين من أصول إفريقية على سيدة حاولت منعهم من تخريب وسرقة المتجر خلال المظاهرات.

وكانت "العربية" قد عرضت قبل يومين جانباً من فيديو الاعتداء، فيما أوضح الفيديو الجديد كيف انهال المحتجون على السيدة بالضرب المبرح أمام المتجر، لأنها منعتهم من تخريبه.

وعلى صعيد تطور الأحداث في أميركا، فقد شهدت عدة مدن أساسية في الولايات المتحدة لليلة الثامنة على التوالي تظاهرات حاشدة في مواصلة للاحتجاج الذي انطلق إثر مقتل المواطن الأميركي، جورج فلويد، على أيدي الشرطة في مينيابوليس، رافعين شعارات "حياة السود مهمة".

شاهد.. فيديو جديد للمرأة التي حاولت منع عملية تخريب أحد المتاجر في #أميركا حيث تعرضت لضرب مبرح على يد المشاغبين#العربية pic.twitter.com/ZJJsHgqnQx — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 2, 2020

في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون) صباح الأربعاء (3 غرينتش) أنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، وذلك بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن معظم الأميركيين يتعاطفون مع الاحتجاجات.