شاهد.. ضابط في نيويورك يدفع رجلاً سبعينياً أرضاً

تعرض أميركي يبلغ من العمر خمسةً وسبعين عامًا، لدَفعة من قوات الشرطة في ولاية نيويورك أثناء تطبيقها حظر التجول.

تسببت الدفعة في إسقاط الرجل أرضًا، الأمر الذي تسبب له بنزيف من الرأس.

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وقالت شرطة نيويورك إن الرجل تعثر ثم سقط، الأمر الذي تسبب في غضب الشارع، ودفع الشرطة لفتح تحقيق داخلي في الواقعة.

وحافظت التظاهرات المنددة بالعنصرية وانتهاكات الشرطة في المدن الأميركية على زخمها، لكنها شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعمال العنف عشية حفل تأبين جورج فلويد.

وشهد الخميس انطلاق سلسلة من الأحداث حداداً على الرجل الذي كانت وفاته سببا في تمكين الحركة الوطنية.

وخيم الهدوء على احتجاجات أمس، حيث وجه الادعاء اتهامات لثلاثة ضباط شرطة آخرين ووجهوا اتهامًا جديدًا وأكثر صرامة ضد الضابط المتهم في القضية.

على الصعيد الوطني، ألقي القبض على أكثر من عشرة آلاف شخص بسبب بالاضطرابات، وفقا لإحصاءات الأسوشييتد برس. وسقط اثني عشر قتيلا، لكن أسباب الوفيات لا تزال مجهولة.