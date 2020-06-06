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لبنان: 2.2 كلغ من الهيروين بفستان عرس أُعد للشحن لدولة عربية

المصدر: بيروت – فرانس برس
(تعبيرية)
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ضبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان 2.2 كيلوغرام من الهيروين معدة للتهريب إلى إحدى دول شمال إفريقيا في شحنة تضم فستان زفاف وزينة نسائية وأدوات مطبخ.

وأشارت قوى الأمن الداخلي في بيان إلى توافر معلومات حول "قيام أشخاص مجهولين بالتحضير لعملية شحن فستان زفاف وزينة نسائية وأدوات تُستخدم داخل المطبخ مشتبه في أنها تحوي مخدرات معدّة للتهريب إلى إحدى دول شمال إفريقيا بواسطة إحدى شركات الشحن".

جانب من الشحنة التي كانت معدة للإرسال جانب من الشحنة التي كانت معدة للإرسال

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وأضاف البيان: "بعد تفتيشها تبين أنها تحتوي على 2.2 كيلوغرام من مادة الهيروين".

ولفت بيان قوى الأمن إلى أنه "نتيجة للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تبيّن أن المتورطين استعملوا بطاقات هوية مزورة وأرقام خلوية خُصصت لهذه العملية وقد جرى تلفها".

وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنه "تم تحديد هوية أحد المتورطين في هذه العملية وتوقيفه وهو لبناني الجنسية".

المتهم الذي تم القبض عليه المتهم الذي تم القبض عليه

وختم البيان: "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف بقية المتورطين".

وفي السنوات الأخيرة، ضبطت القوى الأمنية اللبنانية كميات كبيرة من المخدرات الصناعية المستوردة إلى لبنان، وكذلك كميات كبيرة من المخدرات المعدّة للتصدير.

أدوات المطبخ التي كانت ضمن الشحنة أدوات المطبخ التي كانت ضمن الشحنة
الشحنة التي كانت معدة للإرسال الشحنة التي كانت معدة للإرسال

كلمات دالّة

#مخدرات, #الهيروين, #شمال افريقيا, #لبنان

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