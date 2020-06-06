محمد رمضان وابنه يتعرضان للعنصرية بسبب صورة.. والفنان يرد

قبل أيام قليلة من طرح أغنيته الجديدة، حاول الفنان محمد رمضان أن يشارك جمهوره ومحبيه بكواليس الكليب المنتظر، قبل أن يفاجأ بردة فعل صادمة من إحدى متابعيه.

موضوع يهمك تعشق عبير صبري التحديات وتقدم أدوارا تضعها في اختبارات صعبة لتبرز موهبتها وتستمتع بقدراتها التمثيلية، وفي مسلسل "خيانة... عبير صبري تكشف لـ"العربية.نت" كواليس خيانة عهد ثقافة وفن

ويستعد رمضان لطرح كليب أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، بعدما انتهى من تصويره مؤخراً، لذلك قرر نشر صورة من الكليب يظهر فيها بصحبة نجله علي.

وعلّق على الصورة كاتباً أنه علَّم ابنه كيف يقوم بتعقيم غرفته على هامش تصوير الكليب، مؤكداً أن الأغنية ستُطرح خلال أيام عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

إلا أن الصادم كان ردة فعل واحدة من متابعي محمد رمضان، حيث أعادت نشر صورة النجم مع ابنه وعلّقت عليها بعنصرية. وأساءت المتابعة للون بشرة رمضان وابنه قائلةً: "أسود زي أبوه.. المصيبة ان محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

هذا الأمر أغضب رمضان وقرر أن يعلّق عليه، فأعاد نشر تعليق الفتاة بعدما موّه اسمها. وعلّق كاتباً: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية.. والدليل ان أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

وتلقى رمضان آلاف التعليقات المناهضة للعنصرية والمتضامنة معه ضد تعليق الفتاة، كما حاول البعض التعرف على هوية الفتاة لمعرفة ما دفعها لكتابة هذا التعليق.