"حياة السود مهمة".. لوحة ضخمة على شارع مؤد للبيت الأبيض

سلطات العاصمة #واشنطن ساعدتهم بتنظيف المكان.. محتجون يرسمون لوحة ضخمة بعرض شارع مؤد للبيت الأبيض تحمل "حياة السود مهمة"#جورج_فلويد#العربية pic.twitter.com/oszszxi8h4 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 6, 2020

رسم محتجون لوحة ضخمة في شارع يؤدي للبيت الأبيض حملت عبارة Black Lives Matter أو "حياة السود مهمة". وقامت بلدية العاصمة بتنظيف الشارع كي يتمكن الرسامون من إكمال عملهم.

فلويد صرخة حاشدة بعدة بلدان

وتحول اسم جورج فلويد الذي قضى تحت ركبة شرطي أميركي خلال اعتقاله، صرخة حاشدة في بلدان أخرى أيضًا، مما أطلق العنان للاحتجاجات ضد عنف الشرطة والظلم العنصري.

ووجه الادعاء تهمة القتل من الدرجة الثانية لديريك تشوفين، الذي أظهرت مقاطع مصورة قيامه بالضغط بركبته على رقبة فلويد.

ووجهت للضباط الثلاثة الآخرين الذين تواجدوا في مكان الحادث تهم المساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية والقتل الخطأ من الدرجة الثانية.