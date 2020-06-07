دفعا مسنا أرضا وسال الدم من رأسه.. جديد شرطيين أميركيين

لا تزال تداعيات الفيديو الذي انتشر منذ يوم الجمعة في الولايات المتحدة، كالنار في الهشيم تتفاعل. فقد أعلن مسؤولون الأحد أن "جناية" الاعتداء وجهت إلى ضابطين في شرطة بافالو في نيويورك، بعدما اتهما السبت بالاعتداء على رجل يبلغ من العمر 75 عاماً كان يحتج خارج قاعة "سيتي هول" في المدينة مساء الخميس.

وقال المدعي العام في مقاطعة إيري، جون جيه فلين، للصحفيين بعد استجواب الشرطيين أمس: "ضابطا الشرطة تخطيا الحدود والقوانين، ووظيفتي تقتضي محاكمة الذين ينتهكون القوانين، بشكل واضح وبسيط. وأعتقد أن الشرطيين خالفا التوجيهات والقوانين"

WARNING: GRAPHIC CONTENT Video shows two police officers in Buffalo, New York, shoving a 75-year-old man to the ground. The sound of a crack is heard and blood trickles from the man’s head https://t.co/JOGKvPOjoD pic.twitter.com/TBqs4gelmi — Reuters (@Reuters) June 5, 2020

يشار إلى أن الضابطين هما بحسب الادعاء، كل من آرون تورغالسكي ( 39 سنة) ، وروبرت مكابي ( 32 سنة). وقد دفع كلاهما ببراءته من تهمة الاعتداء من الدرجة الثانية.

وكان الرجلان أوقفا عن العمل دون أجر، يوم الجمعة، بعد أن صور طاقم تلفزيوني الواقعة في الليلة السابقة قرب انتهاء الاحتجاجات.

إلا أن جميع أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ، التابع لإدارة شرطة بافالو الـ57، استقالوا في وقت سابق، رداً على تعليق الإدارة عمل الضابطين.

"أردياه أرضاً"

يذكر أن الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وأظهر رجلا مسنا يقع أرضا بعد أن دفعه أحد عناصر الشرطة، وسال الدم من رأسه.

في حين قال عمدة بافالو بايرون براون إن الرجل المدعو "مارتن غوغينو" كان "عنصرا مشاغبا" حاول أن يعمل على زيادة عدد الحشود وقد طلبت منه القوى الأمنية أكثر من مرة المغادرة ولم يفعل. وأضاف:" أبلغت بأن الرجل كان يحرض المحتجين، ويحاول إثارة الجماهير"

There is no excuse for police brutality, but it looks like the old guy that Buffalo PD roughed up was looking for trouble. Another protester says he was looking to get punched in the face and that he even brought a helmet. pic.twitter.com/j47TElsvwV — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 6, 2020

وكان غوغينو، وهو ناشط سلام منذ فترة طويلة ضمن مجموعة " Amherst" ، يشارك في احتجاج في ساحة نياجرا بالقرب من "بافالو سيتي هول"، عندما اقترب من خط ضباط مكافحة الشغب بعد دخول حظر التجول في المدينة حيز التنفيذ، فدفعه أحد الضباط.

إلا أن بعض المواطنين الأميركيين نشروا على تويتر فيديو يظهر غوغينو قبل الاعتداء عليه، جالسا مع عدد من الشبان يشجعهم على الاحتجاج، وقال أحدهم معلقا على الفيديو إن الرجل السبعيني أراد جر الشرطة إلى لكمه.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد منذ 25 مايو موجة تظاهرات تنديدا بمقتل جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في مينيابوليس.