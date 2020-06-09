بالفيديو.. سيدتان تنجحان بحماية شرطيين من هجوم حتمي بلندن

تمكَّنت سيدتان في بريطانيا من القيام بعمل "بطولي" لحماية عناصر من الشرطة بعد أن كادوا يقعون ضحية لهجوم كبير من قبل محتجين غاضبين في لندن كانوا ينددون بالعنصرية في الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو صوَّره أحد الحضور عشرات المحتجين، وهم يبدؤون الاعتداء على رجال الشرطة البريطانية الذين لم يكونوا مسلحين. من ثم تصدت سيدتان كانتا على ما يبدو من ضمن المحتجين، أو أنهما كانتا في المكان، لهذا الهجوم، حيث وضعتا نفسيهما بين المحتجين ورجال الشرطة لمنع المتظاهرين من الاستمرار في اعتدائهم، وهو ما حدث بالفعل، حيث تمكنتا من صد الهجوم.

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وحصلت "العربية.نت" على الفيديو الذي تداوله العديد من النشطاء في بريطانيا وأثار جدلاً واسعاً، حيث تم تصويره في وسط لندن الذي شهد احتجاجات واسعة الأحد ضمن حركة (Black Lives Matter) التي انطلقت في أعقاب وفاة المواطن الأميركي جورج فلويد بعدما اعتقلته الشرطة في الولايات المتحدة.

ونزل آلاف البريطانيين إلى الشوارع للتنديد بمقتل فلويد ومناهضة العنصرية في العالم وذلك طيلة يومي السبت والأحد، متجاهلين الدعوات الحكومية بالتزام المنازل وتوخي الحذر من انتشار فيروس كورونا. وتم تسجيل العديد من الاشتباكات والاعتداءات بما فيها اقتلاع تمثال تاريخي في مدينة "بريستول" في مقاطعة إنجلترا ببريطانيا.

وقال ماتاو ثومبسون، وهو مراسل صحافي بريطاني، إن حادثة السيدتين والشرطة وقعت بالقرب من مبنى البرلمان في وسط لندن، مضيفاً أن الاحتجاجات السلمية هناك سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وقد تعرض رجال الشرطة إلى اعتداءات من قبل المحتجين.

من جهته، قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت 12 شخصاً من المحتجين بعد أن أصيب ثمانية ضباط بجراح نتيجة تعرضهم لاعتداءات من قبل المحتجين في شوارع لندن يوم الأحد.