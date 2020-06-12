محمد صلاح يوزع البنزين.. ولاعب شهير: عادة أنت بخيل!

"عادة أنت رجل بخيل لذلك أنا مُندهش".. هكذا مازح مدافع ليفربول، الكرواتي ديان لوفرين، زميله المصري، محمد صلاح، على مواقع التواصل الاجتماعي.

فأثناء تواجده في محطة بنزين بليفربول، قام صلاح بدفع ثمن الوقود لكل المتواجدين هناك، وفق تقارير إنجليزية.

لوفرين لـ محمد صلاح عبر "تويتر": "سمعت أنّ محمد صلاح، دفع قبل يومين ثمن البنزين لكل من كان في المحطة.. لفتة رائعة".



"ولكن هل يمكنك أن تدفع لي ثمن القهوة مرة واحدة على الأقل؟ عادة أنت رجل بخيل لذلك أنا مُندهش، ولكن على أي حال أحسنت". pic.twitter.com/ibbs2YA5aC — Goalna (@Goalna) June 11, 2020

وكتب لوفرين عبر حسابه على تويتر: "سمعت أن محمد صلاح، دفع قبل يومين ثمن البنزين لكل من كان في المحطة.. لفتة رائعة".

كما أضاف: "ولكن هل يمكنك أن تدفع لي ثمن القهوة مرة واحدة على الأقل؟ عادة أنت رجل بخيل لذلك أنا مُندهش، ولكن على أي حال أحسنت".

يذكر أن صلاح ولوفرين يواصلان الاستعداد مع ليفربول لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء المقبل.