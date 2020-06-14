فيديو.. وعد من شيرين لطفل يبكي بحرقة بسبب كورونا

تعاطفت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب ورواد مواقع التواصل مع فيديو يظهر طفلا يبكي بحرقة بسبب الحجر المنزلي لانتشار فيروس كورونا وحرمانه من الخروج من المنزل والذي منعه من على كل وسائل الترفيه.

حبيب قلبي ربنا يحفظك لأهلك والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وإنت نتفسح ♥️ pic.twitter.com/C0CTP39A43 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 13, 2020

وتمنى الطفل أن تعود الحياة كما كانت قبل انتشار الوباء، ليتمكن من ممارسة الحياة الطبيعية.

من جهتها، نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب الفيديو على صفحتها الرسمية على موقع توتير، ووجهت رسالة مواساة للطفل قائلة "حبيب قلبي.. ربنا يحفظك لأهلك.. والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وأنت نتفسح".

يذكر أن هذا الفيديو يتم تداوله على مواقع التواصل منذ شهرين، لكن زاد التفاعل معه بعد ارتفاع الوفيات والإصابات بكورونا في مصر.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت مساء السبت، تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 42980، كما سجلت 62 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1484 حالة.