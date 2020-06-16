شاهد السيسي يوقف موكبه ليطمئن على شابين أصيبا بحادث سير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يوثق موقفا إنسانيا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف الفيديو لقطات للرئيس السيسي خلال تفقده عددا من المشروعات بالقاهرة، حيث شاهد خلال مرور موكبه سقوط شابين على الأرض بعد إصابتهما في حادث سير تعرضا له بدراجتهما البخارية.

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وتوقف الرئيس المصري للاطمئنان على الشابين، حيث طلب من الطبيب المرافق للموكب الكشف عليهما للاطمئنان على سلامتهما وتحديد مدى إصابتهما.

وعقب تأكده من سلامتهما، داعب الرئيس الشابين بسبب عدم ارتدائهما خوذات الوقاية، التي يلزم قانون المرور راكبي الدراجات البخارية بارتدائها لحمايتهم من الحوادث.