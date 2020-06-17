تمثال لسليماني في مسقط رأسه.. يثير موجة انتقادات

"لا يستحق المال الذي أغدق عليه"، "تمثال حصان نادر شاه أفضل منه بأشواط"، هذا غيض من فيض التعليقات التي انهالت بعد نشر صور لمجسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي وضع قبل أيام بمدينة جيرفت، في محافظة كرمان (مسقط رأسه) وسط إيران.

فقد أثار الكشف عن التمثال الجديد لسليماني الذي قتل بغارة أميركية في بغداد مطلع يناير برفقة عدد من قيادات الحشد الشعبي على رأسهم أبو مهدي المهندس، موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت عدة مواقع منها "إذاعة فردا" و"بي بي سي فارسي" إلى أن سوء الجودة الفنية للتمثال أثار موجة انتقادات واسعة، بسبب تدني جودته، في حين تساءل آخرون "ماذا فعل للبلاد لكي ينصب له تمثال غير إغداق أموالنا في جيوب الميليشيات في الخارج؟".

في المقابل، رد عمدة مدينة جيرفت، نعمت الله حسين زادة، على تلك الانتقادات، قائلاً بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، إن "عيوب التمثال أبلغت إلى المقاول المسؤول بهدف تصحيحها قريبا"، إلا أن العمدة لم يذكر اسم الشركة المسؤولة عن التمثال.

وكان تمثال آخر لسليماني في مدينة بندر أنزلي الساحلية في شمال البلاد، أثار انتقادات أيضا.