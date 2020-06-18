شاهد.. مطلوب أُوقف 100 مرة وآخر ضحاياه تسعينية أميركية

تم ضبط مجرم لديه سجل خطير من الجرائم بسبب دفعه امرأة تبلغ من العمر 92 عامًا بوحشية إلى صنبور إطفاء الحريق في مانهاتن - مما تسبب لها بإصابات جسدية ونفسية بالغة.

وتقول المصادر لقد جعل من ضحيته خائفة للغاية من المشي بمفردها في حيها بعد الحادث وفقا The New York Post الأميركية. وتحدثت العجوز المصابة، وهي أميركية تدعى جيرالدين يوم الثلاثاء، بعد أن اعتقل رجال الشرطة الجاني المدان واسمه راشد بريماج، 31 عاما، واتهموه بمهاجمتها.

شاب أميركي من أصول أفريقية في #مانهاتن يدفع امرأة تبلغ من العمر 92 عاماً لتسقط على الأرض وتضرب رأسها في صنبور مياه#العربية pic.twitter.com/syxsMxU3RL — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 17, 2020

وقالت جيرالدين، التي طلبت حجب اسمها الأخير لأسباب تتعلق بالسلامة: "اعتقدت أن طوبة ضربتني أو ضربني شيء على الجانب الأيسر من رأسي، وسقطت لأسفل وضربت رأسي في صنبور الماء. لقد كان الدم يسيل".

جيرالدين، التي عاشت في مانهاتن لأكثر من 50 عامًا، كانت في طريقها إلى Duane Reade، عندما تم دفعها من قبل الجاني في حوالي الساعة 3:30 مساءً يوم الجمعة.

وسقطت الضحية على صنبور المياه واستلقت على الأرض، حتى قام أحد المارة بالاتصال بالرقم 911 وتم نقلها إلى مستشفى قريب.

وقالت المعلمة السابقة إن جروحها الجسدية كانت طفيفة نسبيًا، وقد شفيت منذ ذلك الحين - لكن الحصيلة النفسية كانت أكثر خطورة.

وتابعت "أنا مصدومة في الغالب. لا يزال رأسي يؤلمني"، وأضافت: "إنه أمر نفسي في الأساس - مجرد الخوف من الخروج إلى الشارع". وأردفت "هذا الرجل الملعون وضعني في حالة أخشى فيها السير في الشوارع بمفردي".

وقالت السلطات إن شرطة بريمج في نيويورك أوقفت يوم الثلاثاء الجاني يجرم الاعتداء بعد أن تعرف عليه المحققون من تسجيلات فيديو للهجوم، وكان أوقف أكثر من مئة مرة سابقا.

وقالت المصادر إن الجاني المتكرر اعتقل الآن عشرات المرات منذ 2005 بتهمة ارتكاب جرائم صغيرة وجرائم جنسية. وقالت مصادر بالشرطة إن الجاني أدين بارتكاب سلوك جنسي في عام 2012، ثم ألقي القبض عليه لجريمتين جنسيتين في عام 2014.

وقالت المصادر في مايو من ذلك العام، تم ضبطه في قضية جنسية، وبعد ذلك بشهور فقط ، في يوليو/تموز ، قُبض عليه بتهمة التحرش بامرأة في مطعم ديلي أفينيو.

وفي عام 2017، فشل في إبلاغ السلطات بأنه غيّر عنوانه واضطر إلى التسجيل كمرتكب للجرائم الجنسية وفقا لسجلات الدولة. وفي وقت هجوم يوم الجمعة، كان لدى بريماج ثلاث قضايا جنائية مفتوحة في المدينة، وفقا لسجلات المحكمة.

وتم القبض عليه في 17 فبراير بتهمة جنائية، وفقًا للسجلات، وقد أُفرج عنه دون كفالة في القضية. كما تم ضبطه مرة أخرى في 5 مارس وفقًا لسجلات المحكمة. ومؤخرا ، ألقي القبض عليه في 9 مارس في مانهاتن بسبب حيازته مواد إجرامية ومحاولة الاعتداء.