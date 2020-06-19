صورة نادرة لرجاء الجداوي.. وابنتها تعلق: "يا رب"

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، صورة لها مع والدتها، لبث الأمل في شفائها من فيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت آخر مسحاتها الثلاث، الجمعة، أنها مازالت تعاني من الفيروس.

وجاء نشر ابنة الفنانة القديرة صورا لها مع والدتها، كمحاولة منها لاسترجاع الذكريات الجميلة، ولبث الأمل في شفائها من كوفيد-19، بعد قضائها فترة تقارب الشهر قيد العلاج بمستشفى العزل.

وهذه المرة، نشرت أميرة صورة نادرة لها وهي طفلة تقبّل والدتها، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت تحتها تعليقا معبرا، اختصرته بعبارة: "يا رب".

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وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر طبية بمستشفى أبوخليفة للعزل في مصر، إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي.

وقالت لـ"العربية.نت" إن نتائج تحاليل المسحة الثالثة للفنانة إيجابية، مما يعني استمرار وجود الفيروس بجسدها منذ حجزها بالمستشفى منذ 26 يوما.

وأضافت أن الفنانة ما زالت محتجزة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأوكسجين في الدم، مشيرة إلى أن الفنانة تم حقنها بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه مستقرة.

يُذكر أن الفنانة، التي تبلغ من العمر 81 عاماً، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.