عناصر من حماس يعتدون على "عميدة أمهات الأسرى" الفلسطينيين

أظهرت فيديوهات نشرها نشطاء على الانترنت، اعتداء عناصر من حركة حماس بالضرب على أم الأسرى "أم جبر وشاح" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فضلا عن اعتقال هؤلاء العناصر الأسير المحرر رامي عنبر.

موضوع يهمك قال مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني في فتوى جديدة تضاف لفتاويه المثيرة للجدل، أنه يتوجب معاملة أسرى الجيش الوطني... فتوى تكفيرية للغرياني: يجوز قتل أسرى الجيش الليبي المغرب العربي

وعلى إثر ذلك، أصدر نادي الأسير الفلسطيني، بيانا استنكر فيه هذا الاعتداء، واصفا بالاعتداء الهمجي.