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عناصر من حماس يعتدون على "عميدة أمهات الأسرى" الفلسطينيين

المصدر: دبي - قناة العربية
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أظهرت فيديوهات نشرها نشطاء على الانترنت، اعتداء عناصر من حركة حماس بالضرب على أم الأسرى "أم جبر وشاح" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فضلا عن اعتقال هؤلاء العناصر الأسير المحرر رامي عنبر.

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وعلى إثر ذلك، أصدر نادي الأسير الفلسطيني، بيانا استنكر فيه هذا الاعتداء، واصفا بالاعتداء الهمجي.

كلمات دالّة

#فلسطين, #حماس, #أم جبر وشاح, #أم_الأسرى, #غزة, #أم الأسرى
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