 وفاة اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء" ومشاهير الفن ينعونها

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء" 61 عاما بعد إعلان نجلها محمد شاكر على صفحته "أمي في ذمة الله بعد صراع مع المرض أرجو الدعاء لها".

وتداول المتابعون الخبر بكل حزن طالبين الدعاء لها وإعادة تداول الفيديوهات المضحكة التي اشتهرت بها مع نجلها محمد شاكر، والتي لاقت تفاعل ملايين المتابعين، كما حرص العديد من الفنانين على نعيها من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل، منهم الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان عمر السعيد والإعلامي عمرو الليثي.

واشتهرت اليوتيوبر "ماما سناء" في عالم السوشيال ميديا من خلال المنصات المختلفة، منها "تيك توك" و"فيسبوك" و"يوتيوب" من شهور قليلة من خلال فيديوهات مضحكة واجتماعية بصحبة نجلها محمد شاكر من داخل منزلها من خلال مواقف طريفة مع نجلها في إطار كوميدي مما جذب آلاف المتابعين.

صرحت "ماما سناء" في تصريحات إعلامية لها حول سبب شهرة الفيديوهات، وأشارت إلى أنه في البداية لم تكن تعلم أن نجلها يصور هذه المواقف، ولكن عند انتشارها وتداولها بين المتابعين ونشر التعليقات المشجعة التي نالت إعجابها، قررت أن تشارك ابنها في تصوير الفيديوهات، ومع تفاعل المتابعين كان سبب تشجيعها على الاستمرار في تصويرها من خلال المقاطع الكوميدية والاجتماعية، كما أوصت نجلها بتصويرها لهذه المقاطع حتى يتذكرها المتابعون وأبناؤها بعد رحيلها.