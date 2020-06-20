الفنان خالد عبد الرحمن يصاب بوعكة.. ويغرد: دعواتكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يبعد عنكم الامراض يارب

حبايبي انا امر بوعكه صحيه صار لي اكثر من 10 ايام دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) June 19, 2020

"الله يبعد عنكم الأمراض يارب.. حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 10 أيام، دعواتكم لي ولكل مريض، وجزاكم الله خير الجزاء"، بهذه العبارة غرد أمس الجمعة الفنان السعودي "خالد عبدالرحمن" عبر حسابه في تويتر، من داخل أحد المستشفيات أثناء تلقيه العلاج بعد تعرضه لوعكة صحة.

دعوة الفنان خالد عبد الرحمن لقيت استجابة سريعة من الجمهور، بمن فيهم شعراء وفنانون من مختلف العالم العربي، وأسماء بارزة في منصات "التواصل الاجتماعي" وفي الساحة الفنية.

في الوقت نفسه، شغلت قصة مرض الفنان السعودي الكبير خالد عبدالرحمن، الجماهير حول الوطن العربي، مؤكداً في وقت سابق، أنه مصاب بمرض الحزام الناري، وأنه تألم على إثره كثيرًا وفقًا لطبيعة هذا المرض، نافيا كافة الشائعات التي دارت حول طبيعة مرضه.