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الفنان خالد عبد الرحمن يصاب بوعكة.. ويغرد: دعواتكم

المصدر: العربية.نت - نادية الفواز
خالد عبدالرحمن
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"الله يبعد عنكم الأمراض يارب.. حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 10 أيام، دعواتكم لي ولكل مريض، وجزاكم الله خير الجزاء"، بهذه العبارة غرد أمس الجمعة الفنان السعودي "خالد عبدالرحمن" عبر حسابه في تويتر، من داخل أحد المستشفيات أثناء تلقيه العلاج بعد تعرضه لوعكة صحة.

دعوة الفنان خالد عبد الرحمن لقيت استجابة سريعة من الجمهور، بمن فيهم شعراء وفنانون من مختلف العالم العربي، وأسماء بارزة في منصات "التواصل الاجتماعي" وفي الساحة الفنية.

في الوقت نفسه، شغلت قصة مرض الفنان السعودي الكبير خالد عبدالرحمن، الجماهير حول الوطن العربي، مؤكداً في وقت سابق، أنه مصاب بمرض الحزام الناري، وأنه تألم على إثره كثيرًا وفقًا لطبيعة هذا المرض، نافيا كافة الشائعات التي دارت حول طبيعة مرضه.

كلمات دالّة

#فنان, #خالد_عبد_الرحمن, #السعودية

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