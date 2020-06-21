رغم كورونا.. صور لزحام بامتحانات الثانوية العامة في مصر

تبدأ اليوم في مصر امتحانات الثانوية العامة، وشهدت لجان الامتحانات تجمعات كبيرة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، في صورة اعتبرها الناشطون انتهاكاً صريحاً لإجراءات التباعد الاجتماعي التي وعدت وزارة التربية والتعليم بتطبيقها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لزحام الطلاب وأولياء الأمور أمام المدارس، ما أثار مخاوف إضافية بشأن تفشي فيروس كورونا.

كما تساءل العديد من النشطاء عن إجراءات التباعد الاجتماعي التي أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها ستطبقها خلال إجراء الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى 21 يوليو القادم، وسط ارتفاع كبير في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس في مصر.

كانت نقابة الأطباء المصرية طالبت بتأجيل الامتحانات خوفاً من تفشي الفيروس بين الطلاب.

وحذرت من ارتفاع أعداد الإصابة بين الطلاب وأسرهم بسبب هذه الامتحانات، وقالت: "إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يوميا في عدد أيام الامتحان، ولعل إصابة طالب تساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات".

لكن وزارة التربية والتعليم ردت وقالت إن الامتحانات تمثل قرار دولة بأكملها، وإن الدولة ستوفر كل شيء ممكن لتأمين الطلاب.

يشار إلى أن مصر سجلت نحو 54 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، كما سجلت أكثر من 2000 حالة وفاة.