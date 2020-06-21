جسمك أزرق.. فيديو يفطر القلب لعراقية تناشد ابنها القتيل

في مشهد يفطر القلوب، ظهرت أم عراقية ثكلى في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تنادي ابنها الميت كي يصحوا، بعدما قتله فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك تشهد بعض البلدان العربية "موجة ثانية" من العدوى بفيروس كورونا، فيما تستمر أعداد الإصابات في الانحسار بدول أخرى. في... 1463 إصابة بكورونا بالعراق.. وموجة ثانية بفلسطين مع 44 حالة فيروس كورونا

وفي الفيديو، نرى الأم تحاكي ابنها بلوعة وحرقة، وتدفعه بيدها كي يصحوا ثم تناديه وتصرخ باكية، وتتساءل كيف أشرب وأنت عطشان، ف حين ظهر حفيدها جالسا أرضا تحت الجثة الممددة، يبكي أباه.

تصرخ الأم متمنية أن يسمعها ابنها ثم تناجيه أن يصحوا، وتقبل قدميه، ثم تصرخ بأن جسمه أضحى بلون أزرق، تنادي الثكلى بأن لا رجل لها بعد وفاته ووفاة زوجها.

مخاوف من انهيار النظام الصحي

يذكر أن العراق أضحى، يسجل إصابات ووفيات متزايدة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة شفاء.

فيما تفرض السلطات حظرا جزئيا للتجول إلى أجل غير مسمى في بقية محافظات البلاد حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع التجمعات.

فقد فرضت 3 محافظات عراقية، السبت، حظرا شاملا للتجول من أجل مواجهة فيروس كورونا، إثر زيادة الإصابات.

وأعلنت محافظتا بابل والديوانية حظرا مماثلا لمدة أسبوع، بعد ساعات من تطبيق محافظة ذي قار حظرا شاملا للتجول لأجل غير مسمى.

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تشديد الإجراءات بحق المخالفين

بدورها، قالت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا بمحافظة بابل، في بيان إنه "تقرر فرض حظر التجول الشامل في بابل لمدة أسبوع للوقاية من كورونا"، مضيفة أن "الحظر الشامل يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأحد (3:00 ت.غ) ويستمر لمدة أسبوع".

من جانبها، أفادت خلية الأزمة في محافظة الديوانية في بيان، أنها "قررت فرض حظر شامل للتجول لمدة أسبوع ابتداء من الأحد مع تشديد الإجراءات بحق المخالفين".

وفي وقت سابق السبت، أعلن ناظم الوائلي محافظ ذي قار، فرض حظر شامل للتجول بالمحافظة حتى إشعار آخر، بسبب زيادة إصابات كورونا.