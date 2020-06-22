من سرير المرض طمأن.. اللحظات الأخيرة للأسطورة العراقية

مازال الشارع العراقي مفجوعاً بوفاة أسطورة كرة القدم وصاحب هدف العراق الوحيد في كأس العالم أحمد راضي، الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك يبدو أن فيروس كورونا المستجد في العراق يتآمر على كرة القدم في البلاد مستهدفاً أبرز الأسماء، فبعدما فجعت الأوساط الرياضية... كورونا يطال كرة القدم العراقية ثانية.. وفاة الأسطورة! العراق

وخلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الحزن والتعزية لوفاة راضي، كما انتشرت للراحل مقاطع فيديو وصور كثيرة.

بينها، تداولت الأوساط مقطعاً قيل إنه آخر فيديو كان التقط للراحل قبل وفاته بساعات من سرير المستشفى، ظهر فيه الراحل وقد وضع جهاز التنفس الاصطناعي ومن حوله الكادر الطبي يطمئن عن حالته.

ومن داخل مستشفى النعمان، أخذ الأسطورة يتكلم بصعوبة حسب الفيديو، محاولاً طمأنة جمهوره عن صحته، وأخذ يشرح وضعه ثم يقول |الحمدلله، إن شاء الله خيراً".

يذكر أن نجم كرة القدم كان قد توفي في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

آخر فيديو للنجم #أحمد_راضي مساء أمس السبت من داخل مستشفى النعمان قبل وفاته حيث طمأن الشارع الرياضي على صحته قبل أن يلِمَّ به فيروس كورونا pic.twitter.com/dEuXX5YlaN — Nabeel Jameel 🇮🇶🇨🇦 (@Nabil8Jamil) June 21, 2020

مدير المستشفى يوضح

ودخل اللاعب المعروف بلقب "أسطورة منتخب العراق" الخميس الماضي إلى المستشفى، بعد معاناته من ضيق في التنفس، وظهور أعراض الإصابة عليه، ما استوجب نقله للعلاج ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وفي تصريح سابق، كشف مدير مستشفى النعمان في بغداد، الذي رقد فيه الراحل، صلاح العزي أن راضي كان بصحة جيدة جدا الليلة الماضية، حتى إنه تحدث مع عائلته عبر الهاتف، مضيفاً أن النجم العراقي أزال جهاز الأكسجين صباح اليوم لدخول المرحاض، لكنه فقد الوعي في تمام الساعة 7:15 صباحاً.

وتابع أن "الأطباء أجروا له الإسعافات الطبية دون جدوى، حيث فارق الحياة في الساعة 7:45 صباحا.

من الرياضة للسياسة

ولد أحمد راضي في 21 أبريل/نيسان من عام 1964، وظهرت موهبته في سن مبكرة وذلك عقب انتسابه لناديي الرشيد والزوراء.

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وواصل الراحل مسيرته مع المنتخب الأول في الثمانينيات والتسعينيات حيث قاده إلى نهائيات مونديال المكسيك 1986، الوحيد الذي شارك فيه المنتخب العراقي، حيث نجح بتسجيل الهدف الوحيد لبلاده في كأس العالم في مرمى بلجيكا، وأحرز أيضاً بطولة كأس الخليج في 1984 و1988 عندما نال جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية.

كما دخل بعدها مجال السياسة، حين أصبح عضوا في مجلس النواب العراقي وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

وأتت وفاة أسطورة كرة القدم العراقية بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، بسبب كورونا أيضا.