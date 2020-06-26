فيديو مرعب.. يعلم طفلته السباحة فباغتته غارة تركية

لم تكتمل فرحة هذه الطفلة العراقية باللعب بالماء مع أبيها الذي ظهر في بداية مقطع الفيديو المرفق يلقنها دروساً بالسباحة حتى باغتتهم غارات تركية لتعلمها ماذا تعني أصوات الانفجارات والموت.

وقعت الحادثة في مدينة السليمانية القابعة في الشمال الشرقي من العراق على الحدود العراقية الإيرانية وتتبع لإقليم كردستان، حيث كان هناك أب يعلم طفلته السباحة ومعه آخر بيده رضيع يلهوان في الماء، فيما تسمع في الفيديو ضحكات من حولهم.

وبينما كانت الكاميرا تحاول حفظ لحظات الفرح والمرح، تحول عملها لترصد خوفا ورعبا، بعدما ضربت غارت تركية عشوائية المكان.

A father teaching his child how to swim in Sulimanyeh. A scene full of joy and happiness turning into fear and horror as Turkey indiscriminately bombs the area. A father can not teach a child to endure an explosion. pic.twitter.com/RxdcyTV6yB — Elham Ahmad (@ElhamAhmadSDC) June 25, 2020

ولم يعرف مصير الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، إلا أن إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية المعروف اختصاراً بـ"مسد"، نشرت تغريدة أرفقت فيها المقطع عبر حسابها في تويتر وكتبت: "أب يعلم طفلته السباحة في السليمانية، في مشهد مليء بالبهجة والسعادة، قبل أن يتحول إلى خوف ورعب بسبب القصف التركي العشوائي على المكان".

هجوم خلف قتل وجرحى

يشار إلى أن تركيا كانت شنت خلال الساعات الماضية هجوما جويا على السليمانية، حيث أفادت وسائل إعلام كردية، الخميس، بسقوط ضحايا إثر قصف جوي استهدف منطقة سياحية استهدف المدينة.

وذكرت شبكة "روداو" الإخبارية أن القصف استهدف مصيف "كونه ماسي" التابع لقضاء شاربازير في السليمانية، وتسبب بسقوط قتلى وجرحى.

كما نقلت عن قائم مقام القضاء شاهو عثمان قوله، إن القصف نفذ بواسطة طائرات من دون أن يكشف عن جنسيتها، وأشار إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث، كما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد قرب جسر، فيما حاول بعض الأشخاص الفرار من المكان.