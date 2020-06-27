طلب أميركي غريب من الدواعش.. "يا حجي صورتك ليست جميلة"

بعدما أُعلن قبل يومين عن زيادة بقيمة المكافأة المعروضة لمن يدلي بمعلومات توصل إلى رأسه، عاد اسم زعيم تنظيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي إلى الواجهة ثانية، لكن هذه المرة مع صورة واضحة المعالم، وطلب ساخر .

موضوع يهمك لا يزال السعي للقبض على رأس داعش متواصلاً على الصعيد العالمي، لا سيما من قبل التحالف الدولي والولايات المتحدة، فبعيد... رأس زعيم داعش مطلوب.. والمكافأة تتضاعف أميركا

فقد نشر الحساب الرسمي لـ"مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، على تويتر تغريدة غريبة، أرفقها بصورة واضحة لأبو إبراهيم القرشي، زعيم تنظيم داعش الجديد، خليفة أبو بكر البغدادي القتيل، والمعروف بـ"حجي عبدالله"، معتبرا أنها قبيحة.

وقال ساخرا: يا #حجي_عبدالله ، إن صورتك هذه ليست بجميلة اطلاقاً! اطلب من أصدقائك الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت!"

وقد أثارت تلك التغريدة تعليقات جمة على مواقع التواصل، بين مرحب ومنتقد للطريقة الغريبة.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من إعلان آخر نشره الحساب زاد فيه قيمة المكافأة للوصول إلى رأس التنظيم الإرهابي، فبعدما كان العرض 5 ملايين دولار مقابل مكان الزعيم أو معلومات تفضي إليه، غدت 10 ملايين.

ولا يزال السعي للقبض على رأس داعش متواصلاً على الصعيد العالمي، لا سيما من قبل التحالف الدولي والولايات المتحدة، وذلك في ظل الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب،ففي إعلان المكافأة، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وهو الاسم الحقيقي لزعيم داعش، قد ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية الإيزيدية في شمال غربي العراق وذبحهم والمتاجرة بهم، مؤكدة تصميمها على تحديد وإيجاد قادة التنظيم الإجراميين، على الرغم من هزيمة داعش.

يا #حجي_عبدالله ، إن صورتك هذه ليست بجميلة اطلاقاً! اطلب من أصدقائك #الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت! #داعش pic.twitter.com/nTtRabKB4x — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 25, 2020

على اللائحة السوداء

وكانت واشنطن وضعت الزعيم الجديد للتنظيم في آذار/مارس على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

يذكر أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي قتل ليل 26-27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسمياً تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلفاً للبغدادي.

فيما لم يكن القرشي معروفاً لدى المحللين، حتّى إنّ بعضهم شكك أصلاً في وجوده، ومنذ ذلك الحين، حددت أجهزة مخابرات غربية عديدة المولى على أنّه الزعيم الحقيقي لتنظيم داعش.

بدورها، تعمل القوات العراقية على تحديد خارطة الهجمات الأخيرة التي نفذها داعش، والتي يمكن أن تكشف نقطة الانطلاق لعناصر التنظيم وتتبعهم، حيث سيتم رصد المناطق في كركوك وصلاح الدين وصحراء الحضر وجبال مخمور وزمار وسلسلة جبال حمرين شمال العراق.

"عراب التطرف" بتاريخ قاتم

ويعتبر القرشي، الزعيم الجديد للتنظيم عراب الأيديولوجيا المتطرفة التي ينتهجها داعش في العنف والقتل.

كما أن للرجل تاريخاً أسود في التنكيل بالمدنيين، وسجله حافل بانتهاكات بحق النساء والأطفال، خاصة الإيزيديين، الذين قاد ضدهم حملة قمع عنيفة فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من العراق.

وتكشف المعلومات الاستخباراتية أن انضمامه لداعش لم يكن أول مراحله في التطرف، إذ إنه كان قد انخرط في صفوف تنظيم القاعدة بالعراق.

ويعد "الهاشمي القرشي"، في الواقع أحد مؤسسي التنظيم ومن كبار منظريه العقائديين، ينحدر المولى من الأقلية التركمانية في العراق، ما يجعله واحداً من القادة غير العرب القلائل في التنظيم.

يذكر أن داعش بعد مقتل البغدادي وخسارته مناطق كثيرة، كان بدأ جمع شتاته في سوريا والعراق مجددا، وبدأ بشن هجمات على معارضيه، وخطط لتهريب مقاتليه المعتقلين، وكذلك استغل نقاط الضعف الأمنية لكلا البلدين بإغراء الشباب للانضمام لصفوفه والنهوض، مستفيداً من احتياط يملكه بقيمة 100 مليون دولار لترتيب أموره.