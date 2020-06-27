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"حزب الله طلع بوخة".. هتافات عراقية تسخر من الميليشيا

المصدر: دبي - العربية.نت
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في العراق
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لا تزال مداهمة الليل التي حصلت، مساء الخميس، تتفاعل في الشارع العراقي، فبعدما لوحت بعض الميليشيات بالفوضى، مهددة ومتوعدة، رحب عراقيون بما وصفوه فرض هيبة الدولة بوجه بعض الفصائل المسلحة.

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وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جمهرة من الشبان فرحين بحملة الاعتقالات التي نفذتها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب ليل الخميس، حين داهمت مقرا لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، واعتقلت 14 عنصراً، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد مصالح وقواعد أميركية في البلاد، في سابقة من نوعها منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر.

ويردد المتظاهرون في الفيديو عبارات تؤكد أن ميليشيا حزب الله لم تستطع الرد على حملة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، قائلين باللهجة العراقية: "حزب الله طلع بوخة"، أي لا حول له ولا قوة.

تصريحات صارمة

يذكر أن المداهمة الليلية، أتت بعد تصريحات سابقة لرئيس الوزراء العراقي شدد خلالها على أنه سيكون صارماً مع الفصائل المسلحة، التي تستهدف منشآت أميركية.

وقد شكلت تلك المداهمة أول إشارة على عزم الكاظمي الجدي تنفيذ وعوده، لكنها سلطت الضوء أيضا على مدى صعوبة مواجهة بعض الفصائل، لاسيما التي توصف في البلاد بالـ"ولائية" أي الموالية لإيران.

رئيس الحكومة العراقية مصطفة الكاظمي (أرشيفية- رويترز) رئيس الحكومة العراقية مصطفة الكاظمي (أرشيفية- رويترز)

وكانت سلسلة من الهجمات الصاروخية وقعت بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد ومواقع عسكرية أميركية أخرى في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

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