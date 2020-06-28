شاهد كيف اعتذر كلب من آخر بعد أن سرق قسماً من طعامه

فيديو مبهر، لا يزال ينتشر منذ يومين في مواقع التواصل ووسائل الإعلام، عن كلب سطا على قسم من طعام آخر يعيش معه في البيت نفسه، وحين اكتشف "واطسون" البالغ 5 سنوات من صاحبة البيت خطأ ما فعل، اقترب من زميله البني اللون، وهو "كيكو" الأكبر سنا منه بأربعة أعوام، ومنحه عناقا كبيرا وصامتا، فيه الكثير من الاعتذار المرفق بحنو وثيق، لذلك شق الفيديو طريقه إلى القلوب.





علمت صاحبة البيت باستيلاء "واطسون" الأبيض اللون على معظم طعام زميله، فاقتربت وقالت له: "مرحبا يا واطسون، هل تفهم حين أتحدث إليك"؟ وبعينيه الواسعتين رد واطسون، الظاهر جالسا في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، ونظر آسفاً إلى سيدة البيت وهي تقوم بتصويره بكاميرا هاتفها المحمول، ثم نفح خديه بزفير من رئتيه وحرّك ذيله، علامة على فهمه ما تقول.

وتابعت وقالت له ما معناه: "أعطيتك مضغا وأعطيت "كيكو" مثله أيضا، فأكلت ما أعطيته" ثم سألته بهدوء: ".. ماذا نقول حين نسرق طعام غيرنا؟.. هل تعرف"؟ عندها نظر واطسون إلى "كيكو" ومشى نحوه ببطء المعتذر الخجول ثم عانقه في أسف حيواني كبير، ففرحت صاحبة البيت بما فعل ومدحته بكلمتي إطراء، وبسرقته قسما من طعام كلب آخر، ثم اعتذاره، سلب واطسون أيضا قلوب الملايين في العالم.