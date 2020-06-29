حفل زفاف في مقبرة يصدم التونسيين والنيابة تحقق

فتحت النيابة العمومية بتونس تحقيقا قضائيا في حادثة إقامة حفل زفاف بمقبرة بمحافظة المهدية شرق تونس، بتهمة انتهاك حرمة المقابر.

جاء ذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو يوثق إقامة حفل زفاف في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية، وهو ما أثار موجة غضب، تنديدا بالواقعة غير المسبوقة.

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ويظهر في المقطع المصور فرقة نسائية وهي بصدد الغناء والرقص داخل مقبرة تقع في مقام الولي الصالح سيدي جابر بمنطقة برج الرأس بمحافظة المهدية، بينما جلست بعض الحاضرات للحفل على القبور بدل الكراسي، وهو ما أثار غضب كل من شاهد الفيديو.

وتساءلت الناشطة وسيلة الحمامي قائلة "أين الأمن، كيف يتم السماح بإقامة حفلات داخل مقامات الأولياء دون احترام لحرمة المقابر وحرمة الموتى"، بينما أوضح الناشط فخرالدين تبرا وهو من سكان المنطقة أن الحفل "لم يكن حفل زفاف مثل ما تم الترويج له، وإنما عادة مترسخة لدى أهالي المحافظة بزيارة مقام الولي الصالح وإقامة حفلات داخله والتبرك به، خاصة عائلات الموتى المدفونين بالمقبرة".