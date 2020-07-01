غضب في مصر.. فتى سوداني ضحية تنمر جديد

سخرا من لون بشرته ورمياه بالحجارة وهدداه.. واقعة تنمر جديدة أثارت جدلاً واسعاً وغضباً في الشارع المصري، كان ضحيتها فتى سوداني عمره 14 عاماً، على يد شابين في أحد شوارع منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.

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وظهر نائل البالغ 14 عاماً في الفيديو، الذي انتشر على وسائل التواصل وهو يسير بأحد شوارع إمبابة، فيتعرض له شابان، صور أحدهما الواقعة ورماه الآخر بالحجارة وسخر من لون بشرته. وأغضب الفيديو رواد مواقع التواصل وطالبوا بالتحقيق ومعاقبة الشابين.

كما أكد نائل خلال التحقيق معه أنه أثناء سيره في أحد الشوارع في إمبابة، فوجئ بشابين يستقلان "توك توك"، فقام أحدهما بالتنمر عليه وإلقاء الحجارة عليه في حين قام الآخر بتصوير الواقعة. وعندما حاول نائل الدفاع عن نفسه، قاما بضربه وسرقة حقيبته ونشرا الفيديو على مواقع التواصل.

وقال للصحف المحلية إنه تعرض للتهديد من قبل الشابين، إذا حاول أن يبلغ السلطات بما حدث فسيتعرض للأذى، مما أثار رعبه وجعله يلزم المنزل خوفاً من أن يتعرضا له مرة أخرى.

إلى ذلك قامت الأجهزة الأمنية بالتحريات وضبط الشابين، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة. وضبطت الأجهزة متعلقات الطفل، كما قامت النيابة العامة بحبس الشابين 4 أيام على ذمة التحقيق.