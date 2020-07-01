وزير لبناني يقر بقتله اثنين وقناة حزب الله تحذف الفيديو

على مدى أيام مضت أثارت تصريحات وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، ضجة كبيرة في البلاد، لاسيما على مواقع التواصل.

الضجة بدأت بعد أن أقر فهمي خلال مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزب الله بقتل شخصين عام 1981 خلال الحرب الأهلية، تابعين لحزب متنفذ آنذاك.

أتى حديث الوزير في معرض رده على سؤال حول العلاقة التي تجمعه برئيس الجمهورية، ميشال عون، ليوضح أن سر العلاقة الوطيدة هذه يكمن في أن عون حماه يوم كانت حياته معرضة للتهديد بعد أن قتل هذين الشخصين.

سرّ العلاقة بين وزير الداخلية #محمد_فهمي ورئيس الجمهورية #ميشال_عون انّ فهمي ارتكب في العام ١٩٨١ جريمة قتل مزدوجة وعون حماه.



فهمي يكشف ومحاور قناة "المنار" يصفّر مبتسمًا.#عشتم_وعاش_لبنان#حكومة_الرجل_المناسب_في_المكان_المناسب#وينك_يا_محمد_مازح pic.twitter.com/IPJIFIMtFm — Fares Khachan (@faresk2002) June 28, 2020

وأدى إقرار الوزير بالقتل إلى موجة عارمة من الانتقادات والاستنكار والتساؤلات على مواقع التواصل، ما حدا بالقناة إلى حذف دقيقتين من تلك المقابلة بعد نشرها على موقعها.

إلى ذلك، وعلى ضوء الانتقادات التي لم تهدأ على مدى أكثر من يومين، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أمس الثلاثاء بيانا توضيحيا لم ينفِ فيه الإقرار إنما عزاه إلى صدق الوزير، موضحا أن الحادث تم إثر المهاجمة حاجز للجيش.

فقد اعتبر أن "عبارة "قتلت اثنين" التي قالها فهمي سبقها اعتذار عن ذكر الحادثة، وهذا ما يدل على العفوية والصدق في الكلام". وتابع البيان مشيراً إلى "أن القصد (من ذكر الحادثة) لم يكن فعل القتل بحد ذاته، لأن ما حصل كان نتيجة تعرض حاجز للجيش اللبناني الذي كان بإمرته في حينه لهجوم من قبل مسلحين نجم عنه سقوط ضحايا، وإن ردة فعل عناصر الجيش كانت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس والدفاع عن الشرعية وعن هيبة الدولة ومعنويات الجيش".