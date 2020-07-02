شاهد.. شبه مغن بالرئيس الصيني يتحول إلى لعنة!

تعرض مغني الأوبرا الصيني الشهير، ليو كيكينغ، للرقابة على الإنترنت بسبب الشبه الكبير بينه وبين الرئيس الصيني، شي جين بينغ. واضطر لاستخدام تطبيق "دوين" الصيني، الشبيه بـ"تيك توك" لتقديم الدروس الموسيقية، قبل أن يتم حجبه عدة مرات لأنه "ينتهك مظهر القائد".

وكانت السلطات الصينية منعت في عام 2018 عرض فيلم "كريستوفر روبين" أحدث إنتاج لشركة ديزني الأميركية والذي تشتهر فيه شخصية "ويني ذا بوه (ويني الدبدوب)".

وحجبت السلطات الصينية تداول صور شخصية "ويني" على مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام الماضي، بعد أن أصبحت شخصية الدب رمزا للمعارضة السياسية، خاصة بعد الربط بينها وبين الزعيم الصيني شي جين بينغ.

كما نُشرت في عام 2014 صورة لشي وهو يصافح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى جانب صورة "ويني الدبدوب" مع شخصية الحمار "إيور".

ومع زيادة شعبية شخصية الدب "ويني"، بدأت أجهزة الرقابة الصينية بحجب صورها، وكذلك حجبت أي ذكر للدب في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

ونُشرت في عام 2015 صورة لموكب الرئيس الصيني شي جنبا إلى جنب مع صورة "ويني ذا بوه" في سيارة لعبة، ووصفت مؤسسة "غلوبال ريسك إنسايت" للدراسات السياسية هذه الصورة بأنها "أكثر الصور المفروض عليها رقابة في الصين".