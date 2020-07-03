لبناني ينهي حياته.. بهذه الكلمات الصادمة والمؤثرة

حالتين انتحار اليوم !!

الاولى في شارع الحمرا قرب محلات dunkin donuts رجل اطلق النار على نفسه



و الثانية وجد المواطن (س. ح.) مشنوقا في منزله بمنطقة وادي الزينة.

وعلم ان المتوفي كان يعاني من ضائقة مالية !!



.... والاتي اعظم#لبنان pic.twitter.com/trQjs3aPbq — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) July 3, 2020

بدأ لبنان يشهد حالات انتحار مع تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وعدم قدرة المواطنين على تأمين لقمة عيش لأسرهم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشطون إنّه عُثر عليها في مكان انتحر فيه شاب في منطقة الحمرا صباح اليوم الجمعة. وأقدم شاب على الانتحار بإطلاق النار على رأسه.

والصورة هي عبارة عن إخراج قيد عائلي للرجل، وقد كُتب عليها: "أنا مش كافر بس الجوع كافر".

وفي منطقة وادي الزينة جنوب العاصمة بيروت، عثر على شاب مشنوقاً في منزله علما أنه كان يعاني من ضائقة مالية في الفترة الأخيرة.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية. ويترافق مع أزمة سيولة وشحّ الدولار. وتوقفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين بالدولارات من حساباتهم.

وبسبب انهيار العملة اللبنانية، خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية. وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريباً تحت خط الفقر بينما تعاني 35 في المئة من القوى العاملة من البطالة.