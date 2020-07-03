شاهد طرائف العمل من المنزل.. طفلة تقاطع مقابلة على الهواء

منذ بدء آلية "العمل من المنزل"، التي فرضتها جائحة كورونا على جميع الأعمال حول العالم، ظهرت المئات من الفيديوهات الطريفة التي كان بطلها الأوحد هو "عفوية الأطفال".

فالأطفال الذين عادة ما يتصرفون بمنتهى البراءة مع والديهم، لا يعبأون بما يحدث، وما إذا كان الأب أو الأم بالفعل يعملون أو ربما يحضرون اجتماعا مع رؤسائهم أو فريق العمل، أو ربما يكونون في مداخلة تلفزيوني على الهواء مباشرة.

وهذا ما حدث بالفعل مع الطفلة "سكارليت" التي تصرفت ببراءة شديدة مع أمها التي كانت تجري مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة مع "بي بي سي نيوز" BBC News.

وأثناء المقابلة، ظهرت "سكارليت" أمام الكاميرا خلف أمها وهي تحاول تثبيت صورة ما على الأرفف الخلفية، وبدت حائرة ما إذا كانت تضعها في الرف الأعلى أم الرف الأوسط.

فما كان من المحاور إلا أن سأل عن اسم البنت، ثم تحدث إليها مباشرة، ناصحاً إياها بأن تضع الصورة في الرف الأوسط.

"سكارليت" لم تكتف بذلك، بل سألت الأم عن اسم المذيع وأصرت على أن تعرفه، فما كان من الأم إلا أن اضطرت لأن تجيب بأن اسمه "كريستيان"، فإذا بها تتحدث إليه مباشرة قائلة: "كريستيان.. أنا أحاول أن أحدد أين تريد أمي أن تضعه".

واعتذرت الأم، فرد المحاور بأنها "أكثر مقابلة غنية بالمعلومات أجراها على مدار اليوم".

وانتشر المقطع الطريف وتم تداوله آلاف المرات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ذهب البعض إلى طرح سؤال للاستفتاء عبر تويتر عن "أفضل مكان لوضع الصورة".