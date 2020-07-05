إيلون ماسك يناكف ترمب.. "الدعم الكامل لكاني ويست"

"معك الدعم الكامل"، بهذه الكلمات أضحى المهندس والملياردير الأميركي إيلون ماسك بين أوائل مؤيدي قرار مغني الراب كاني ويست الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في الولايات المتحدة.

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

وعلق المدير التنفيذي لشركتي "تيسلا موتورز" و"سبيس إكس"، الأحد، بتغريدة في "تويتر" أعلن فيها عن قراره الترشح بالقول: "تحظى بدعمي الكامل".

يشار إلى أن مغني الراب الأميركي، كاني ويست، كان أعلن مساء السبت، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي دونالد ترمب عن الحزب الجمهوري، وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

فقد نشر المغني الأميركي على حسابه في تويتر قائلا: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أميركا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".

يذكر أن قرار ويست لم يكن مستغرباً، ففي وقت سابق، لمح زوج كيم كارداشيان، إلى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024، واندهش لدى ضحك الجمهور، خلال مهرجان "فاست كومباني" عندما أعلن نيته الترشح.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

ورداً على سخرية الجمهور حينها، قال ويست إنه عندما يترشح للرئاسة في 2024، سيكون قد وفّر فرص عمل كثيرة، لدرجة أنه لن يركض بل سيذهب ماشيا إلى الانتخابات الرئاسية، بحسب تعبيره.