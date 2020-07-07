شاهد الصهريج المنقلب بالشارع وهو ينفجر بمن احتشدوا حوله

صهريح كان متجها بحمولته الكاملة من البنزين من مدينة الى أخرى في الشمال الكولومبي عند ساحل الكاريبي، حين فقد سائقه السيطرة عليه لسبب غير معروف بعد، فانقلب أمس الاثنين على الطريق السريع، واستقر في منحدر وبدأ الوقود يتسرب من فتحة فيه.





بدقائق احتشد حوله وعليه عشرات من الأهالي الساكنين بالقرب، ممن حمل معظمهم أوعية بلاستيكية لملأها بالوقود المتسرب، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من مواقع الاعلام المحلي، وفجأة حدث ما نراه في الفيديو المرفق، وكان بالحسبان ومتوقعا: انفجر الصهريج واشتعلت فيه وبالمتجمهرين نيران قتلت 7 منهم، وأصابت بحروق متنوعة الدرجات 46 آخرين، تم نقلهم بهليكوتيرات الى مستشفيات مدن في المنطقة، وبينهم من حالته خطرة، بحسب ما نقل موقع Omnia الاعلامي المحلي.

بخبره، ذكر "أومنيا" أن منطقة الكاريبي الكولومبية، حيث وقع الانفجار، هي الأكثر ابتلاء في البلاد بما أحدثه "كورونا" المستجد من قتل فيها واصابات، فمن من أصل 120.281 اصابة بعموم البلاد، سجل المستجد 17 ألفا في تلك المنطقة التي كان نصيبخا 164 من أصل 4210 وفيات.