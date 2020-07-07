فيديو لمصري يطرد مصلين من مسجد يثير غضباً والأوقاف توضح

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لأحد المواطنين يعتدي بالضرب على مصلين داخل مسجد، ويحاول طردهم منه بالقوة، ما أثار غضبًا شديدا.

وكشف الفيديو قيام مواطن تبين فيما بعد أنه يعمل طبيبا، خلال اقتحامه لمسجد الصحابة بمنطقة المعادي جنوب القاهرة بحذائه، ممسكا بعصا خشبية، ويقوم بطرد المصلين منه بالقوة، فيما حاول المصلون منعه دون جدوى.

وأثار الفيديو غضبًا شديدا على مواقع التواصل، وطالب المغردون بسرعة التحقيق في الواقعة، وكشف ملابساتها.

وصباح اليوم الثلاثاء، كشفت وزارة الأوقاف تفاصيل الواقعة.

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وقالت الوزارة إن المسجد عبارة عن زاوية ليست مفتوحة للصلاة، وتم فتحها بمعرفة أحد الأهالي ليس لأجل الصلاة وإنما لوجود ثلاجة كان بها بعض اللحوم التي توزع على الفقراء، مشيرة إلى أنه حدث خلاف بين بعض الأهالي بسبب بعض الأمور التي لا تخص إقامة الصلاة على الإطلاق، ولم يحدث أي اعتداء على المصلين.

وصرح الشيخ خالد خضر وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، أن إدارة أوقاف البساتين حررت محضرا تجاه المتجاوزين، حمل رقم 11401 إداري البساتين مع إعادة غلق الزاوية.

من جانبها ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الأشخاص ممن ظهروا في الفيديو ويجري حاليا الاستماع لأقوالهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.