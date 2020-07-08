فيديو.. ممرض يغني بصوت مؤثر لمسنة مصابة بكورونا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر في أحد مستشفيات البصرة في العراق. ويظهر الفيديو أحد الكوادر الطبية وهو يزور امرأة في عمر والدته تعاني من وباء كورونا.

ويحاول أن يموه عنها، لا سيما أن الزيارات ممنوعة في هذه الحالات، وراح يردد لها أغنية "يا أمي" للفنان سعدون الجابر. ويقول لها:

يا أمي يا أم الوفا ياطيب من الجنة

ياخيمه من طيب ووفا جمعتنا بالحب كلنا .. تعلمت الصبر منك يايما الهوى إتي الهوى ومحتاج اشمه

تعلمت الصبر منك يايما الهوى إنتي الهوى ومحتاج اشمه

يا أغلى وأعز مخلوق عندي

يا ماي عيوني أمي قلب هالبحر أمي سلام وخير أمي

وجه يمطر محنة قمر ونجوم كانه

تعرف تحمل هموم (وكورونا) بس ما تعرف المنه

يا أمي يا أمي يا أم الوفا

وبعد الانتهاء من أغنيته يقترب من العجوز وهي في قمة التأثر وتجهش بالبكاء ويقبل رأسها قبل أن يعدها بزيارة ثانية، ومتمنيا لها الشفاء العاجل.