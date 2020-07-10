فيديو مزعج.. مصري يسحل كلباً فيقتله والسلطات تحقق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو مؤلم لطالب جامعي قام بربط كلب وتعذيبه وسحبه بسيارته في الشوارع حتى مات، ووقعت الحادثة في حي المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وأثار الفيديو غضب المصريين، الذين طالبوا بمحاسبة الشاب على ما فعل.

بدوره، قام ضباط المباحث من المسؤولين عن المنطقة، بإخطار اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، الذي تولى متابعة الأمر.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية مكان مرتكب الواقعة، كما علمت بأن طالب جامعي، حيث قبضت عليه.

"خشية على الآخرين"

وأثناء التحقيق، اعترف الشاب بفعلته، مدعياً أنه قام بذلك خشية من أن يعقر الكلب أحد المواطنين، أو أن يكون سبب في نقل العدوى للآخرين.

وحررت السلطات محضراً بالواقعة كما تم إخطار النيابة، وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها وفحصها، كما تم حجز المتهم على ذمة التحقيقات.