وسط ذهول الحضور.. عامل يفقد وعيه أمام الأمير تشارلز

أثناء زيارة الأمير البريطاني تشارلز، لأحد المراكز في بريستول في لندن حدث ما لم يكن بالحسبان، حيث تعرض رجل لإغماء مفاجئ أثناء حديثه مع الأمير وسط ذهول الجميع.

ووفق ما ظهر في فيديو تداول بشكل واسع على مواقع التواصل، ترنح الرجل أمام الأمير أثناء الحديث معه ثم هوى بشكل مفاجئ على الأرض، فهرع إليه عدد من المساعدين لإنقاذه.

وشوهد الأمير تشارلز وهو في حالة ذهول، ثم توجه إلى ريتشارد سيغوارد، 74 سنة، للاطمئنان عليه، ليواصل جولته بلقاء العاملين في المشروع والحديث معهم.



وكان الأمير تشارلز يزور مركز توزيع للخضراوات مع زوجته كاميلا دوقة كورنوال، وكان الزوجان الملكيان موجودين لشكر العمال الذين يعملون وسط وباء الفيروس التاجي.

وتحدث تشارلز في وقت لاحق إلى الرجل مرة أخرى بعد شفائه، وهو عامل مخازن، يعمل لدى ASDA منذ 17 عامًا وأخبر الزوجين أنه يرفض التقاعد.