فيديو.. صراخ طفل مصري عذّبه والده يفطر القلوب

لم يلبث غضب الشارع المصري أن يهدأ بعد انتشار مقطع فيديو لطالب يسحل كلباً بسيارته حتى الموت، حتى عاد التنديد مجددا على وسائل التواصل بعد انتشار فيديو آخر لطفل صغير عذّبه والده.

موضوع يهمك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو مؤلم لطالب جامعي قام بربط كلب وتعذيبه وسحبه بسيارته في الشوارع حتى... فيديو مزعج.. مصري يسحل كلباً فيقتله والسلطات تحقق سوشيال ميديا

فقد وضع الأب ابنه على دالية شرفة منزله في منطقة المجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان شمال القاهرة، وتركه تحت أشعة الشمس الحارقة وفي درجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية.

ويظهر الطفل منهاراً من الصراخ والبكاء، خائفاً من علو الشرفة وخطورة المكان، حتى سارع الجيران لإبلاغ الشرطة نظراً لعدم استجابة الأب لطلباتهم بإنقاذ الطفل، زعماً منه أنه يؤدبه.

معتاد على تعنيف أولاده

كما أكدت شهادات الجيران أن الطفل ترك ساعات طويلة في هذا الوضع الصعب والخطير، وطالبوا الجهات القضائية ومجلس حقوق الطفل بمعاقبة الأب نظراً لاعتياده على تعنيف أطفاله بطرق غير مسؤولة.

بدوره، أفاد عصام عبد القادر مصور الفيديو المرفق، في تصريح خاص لـ"العربية نت"، أن الواقعة حدثت في مجاورة ٤٦ الشباب مربع ١ عمارة ٧ بالعاشر من رمضان، أي أمام منزله، حيث كان والدا الطفل يتشاجرا مع بعضهما، فاعتدى الأب بالضرب على ابنه الأكبر داخل الشقة، تاركا الطفل الآخر على الشرفة في حرارة الشمس، ورافضاً كل توسلات الجيران لانتشاله.

وأكد الجار أنه تم إبلاغ الشرطة التي وصلت إلى المكان وأنقذت الطفل واصطحبت الأب للتحقيق.