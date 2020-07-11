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نار تلتهم الرتل.. لحظة استهداف شاحنات أميركية في العراق

المصدر: دبي - العربية.نت
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نشرت وسائل إعلام عراقية محلية، السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء مسلحين مجهولين على شاحنات تابعة للقوات الأميركية تحمل مواد لوجستية وإحراقها على الطريق الواصل بين السماوة والديوانية جنوب البلاد.

وتظهر في الفيديو ألسنة اللهب والنيران وقد تصاعدت من الشاحنات.

يشار إلى أن مصدراً أمنياً كان أكد لـ"العربية/الحدث" خبر الاستهداف، قائلاً إن مسلحين استهدفوا 3 شاحنات ومركبات تقل عربات هامفي في منطقة النجمي بين السماوة ومحافظة القادسية جنوب البلاد، مشيراً إلى أن الرتل مؤلف من سائقين عراقيين فقط، حيث قام المسلحون بإنزالهما وحرق الشاحنات.

وبحسب المصدر، فإن هذا الرتل هو دعم لوجستي تابع للسفارة الأميركية في بغداد.

إلى ذلك، أفاد المصدر بأن القوات الأمنية قد طوّقت مكان الاستهداف.

كلمات دالّة

#فيديو, #العراق
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