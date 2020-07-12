الممثلة السورية التي صدمت مواقع التواصل.. ما تعليق نقيب الفنانين؟

قال نقيب الفنانين السوريين، زهير رمضان، إن قانون النقابة لا يسمح بعودة الفنانة صباح السالم إليها، مبدياً تعاطف النقابة معها.

الفنانة السورية كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت إحدى شركات الإنتاج صورة لها لتؤكد أنها حية ترزق، وأظهرت الصورة الاختلاف الكبير الذي حل بملامحها.

وردا على ما طلبته الفنانة التي ظهرت مؤخرا بصورة "صادمة" بعد خروجها من السجن، من طلب تسهيل عودتها إلى النقابة التي فصلت منها، قال رمضان إن السالم مفصولة من النقابة منذ سنوات طويلة، ولا يجيز قانون النقابة سواء القديم أو الجديد عودتها، وبيّن أن الشروط التي يحددها القانون الجديد هو أن يكون العمر لا يتجاوز الأربعين عاما، وكذلك أن لا يكون الفنان محكوما، فمن ضمن الأوراق الثبوتية لطلب العضوية "يجب أن تكون هناك خلاصة سجل عدلي (لا حكم عليه) أي أن يكون الفنان غير محكوم بجرم أو جنحة شائنة يعاقب عليها القانون"، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

وأضاف رمضان: "نحن نتعاطف معها كثيرا من الناحية الإنسانية، لكن بالنتيجة هذا الأمر مخالف لكافة الأنظمة والقوانين المعمول بها وخاصة قانون النقابة لاسيما أن عمرها تجاوز الـ 65 سنة، وهي مفصولة من النقابة منذ أكثر من 12 سنة، أي أنه لا القانون القديم ولا الجديد للنقابة يجيز عودتها".

وقال رمضان إن ثمة قانونا تعمل النقابة من خلاله، وتوجه إلى الفنانة السالم بالقول: "نحن نعتذر منها، ونقول مشاعرنا معك، وبالنتيجة كل إنسان يجب أن يكون مسؤولاً عن تصرفاته".

وأكد رمضان أن سبب الفصل لا يعود فقط لأنها توقفت عن دفع الرسوم، بل أيضا أنها دخلت السجن بتهمة تتعلق بالمخدرات.

وقال: "فصلها من النقابة له علاقة بعدم تسديد الاشتراكات إضافة إلى سجنها، وهذا أمر طبيعي لأنه تم تجريمها بأحكام قانونية".

وكانت السالم ظهرت إلى الإعلام بصورة وُصفت بأنها "صادمة" بعد اختفاء طويل عن الحياة العامة، لتقول إنها كانت في السجن، وإنها تعرضت لظلم وواجهت تجربة قاسية أثناء عملها في شركة مرموقة في البلاد لصناعة الأدوية.

وقالت السالم، في عدة حوارات أجرتها، إنها انتقدت الشركة، فكان الانتقام منها بجعلها تدمن على المخدرات، وذلك بوضع الهيروين في القهوة مرارا، وهكذا تحولت إلى مدمنة بالخديعة، قبل أن تصبح سجينة، بعد أن لفقوا لها تهمة الاتجار بالمخدرات، كما تقول، وحكم عليها بالإعدام قبل أن يتم خفض الحكم إلى السجن 15 عاما، تم خفضه إلى 8 سنوات.

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وخرجت السالم منذ نحو شهرين بهيئة بالكاد تشبه هيئة الفنانة الجميلة التي عرفها الناس.

وتحدثت السالم في حوار مع إذاعة فرح إف إم عن ضابط قالت إنه قتل بعد نحو 6 أشهر من سجنها، "ضل ورايي حتى يوقعني وكان يساومني" وكان على علاقة بمسؤول "هرب برة البلد"، ولفق لها تهما بينها "تصنيع المخدرات والاتجار بها" ثم توضح أنها عوقبت بالسجن، وكان آخر حكم تواجهه هو الإعدام الذي تم خفضه إلى السجن 15 عاما، تم خفضها إلى 8 أعوام. وتضيف: "رغم أن كل الموضوع أنو كان ينوجد معي المادة اللي بتعاطاها".

يذكر أن الفنانة صباح السالم من مواليد حمص 1957، وتخرجت في كلية الصيدلة عام 1973، وأول عمل شاركت فيه هو مسلسل "تجارب عائلية" (1981، إخراج علاء الدين كوكش)، ثم شاركت في "الطبيبة" و"شجرة النارنج" و"الرقص مع الشيطان" و"نجوم النهار" و"طقوس الحب والكراهية".