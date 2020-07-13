لم يصدق أن كورونا حقيقة فتعمد الإصابة به.. وتوفي

توفي أميركي ثلاثيني في ولاية تكساس جراء فيروس كورونا المستجد، بعدما أصيب به خلال حفلة "كوفيد بارتي" نظمها شخص مصاب على ما أفادت مسؤولة طبية في مستشفى محلي.

وأوضحت جاين أبلباي من مستشفى "ميثوديست هوسبيتال" في سان أنطونيو قائلةً: "تقوم فكرة هذه السهرات على الاجتماع لمعرفة إن كان الفيروس فعلياً وإن كانت العدوى ستنتقل إلى آخرين".

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وقد أصيب رجل ثلاثيني بالفعل بالمرض خلال السهرة وتدهور وضعه إلى أن أدخل هذا المستشفى حيث توفي.

وروت أبلباي أن المريض قال لممرضة كانت بجوار سريره: "أظن أنني ارتكبت حماقة، كنت أظن أن الفيروس خدعة إلا أنه ليس كذلك".

وأضافت الطبيبة أبلباي: "ظن الرجل أنه شاب ولا يقهر ولن يتأثر بالمرض.. لكن ما من أحد منا لا يقهر"، مشيرةً إلى أن عدة مرضى في العشرينات والثلاثينات من العمر موجودون الآن في المستشفى بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض كوفيد-19.

وفي ألاباما حذرت سلطات تسكالوسا مطلع تموز/يوليو من إقامة حفلات "كوفيد بارتي" التي تنظم بحضور مصاب أو مصابين عدة بهذا المرض.