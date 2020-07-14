دليله ابنه.. فيديو لكفيف يعمل شيالاً يهز المصريين

دشن المصريون خلال الساعات القليلة الماضية حملة بحث مكثفة على مواقع التواصل للعثور على رجل كفيف وابنه أثارا تعاطفا عارما في الشارع المصري.

وضرب الكفيف وابنه نموذجا في اهمية المواظبة على العمل وإن كان شاقا لمواجهة احتياجات الحياة، والأفضل لحفظ الكرامة بدلا من مد اليد للتسول

والتقط أحد رواد مواقع التواصل فيديو لرجل يعمل "شيالا" يحمل عبوات كبيرة من الأسمنت وينقلها داخل إحدى البنايات السكنية في منطقة الزمالك في قلب القاهرة، مصطحبا ابنه الصغير.

ليتبين لاحقا أن الرجل كفيف واستعان بابنه الصغير كي يرافقه ويهيئ له الطريق، منعا لعرقلته أو اصطدامه بما يعوقه عن تأدية عمله ومهمته، بسبب ظروفه القاسية.

وراج الفيديو بكثافة على مواقع التواصل، وطالب المغردون بالبحث عن الرجل وابنه لتكريمه، فيما عرض آخرون فرص عمل تليق به وتناسب ظروفه.

وحتى الآن مازال المصريون يواصلون رحلة البحث هذه عن الرجل الذي هز مشاعرهم وخطف قلوبهم.