دليله ابنه.. فيديو لكفيف يعمل شيالاً يهز المصريين

دشن المصريون خلال الساعات القليلة الماضية حملة بحث مكثفة على مواقع التواصل للبحث عن رجل كفيف وابنه أثارا مشاعر الجميع.

وضرب الكفيف وابنه نموذجا في أن العمل وإن كان شاقا ومستحيلا فهو مطلوب لمواجهة احتياجات الحياة، والأفضل لحفظ الكرامة بدلا من مد اليد للتسول كما يعطي صاحبه مهابةً واحتراماً في قلوب الآخرين ونفوسهم.

والتقط أحد رواد مواقع التواصل فيديو لرجل يعمل "شيالا" يقوم بحمل عبوات كبيرة من الأسمنت ونقلها داخل إحدى البنايات السكنية في منطقة الزمالك بقلب القاهرة، مصطحبا ابنه الصغير.

وتبين أن الرجل كفيف واستعان بابنه الصغير كي يرافقه ويهيئ له الطريق، منعا لعرقلته أو اصطدامه بما يعوقه عن تأدية عمله ومهمته، بسبب ظروفه القاسية.

وراج الفيديو بكثافة على مواقع التواصل، وطالب المغردون بالبحث عن الرجل وابنه لتكريمه، فيما عرض آخرون فرص عمل له تليق به وتناسب ظروفه.

وحتى الآن مازال المصريون يواصلون رحلة البحث عن الرجل الذي هز مشاعرهم وخطف قلوبهم.