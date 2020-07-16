جنازة وهمية لكلب بكوريا الجنوبية للتنديد بتناول لحم الكلاب

ارتدى نشطاء أقنعة كلاب ونظموا محاكاة لجنازة خلال احتجاجاتهم ضد تناول لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية اليوم الخميس.

ويوافق الخميس، اليوم الأول، من ثلاثة أيام مخصصة لتناول "لحوم الكلاب" في البلاد.

وبموجب التقويم المحلي، يُعتقد أن الخميس هو أول الأيام الثلاثة الأكثر حرارة في كوريا الجنوبية. ويعتقد كثير من الكوريين الجنوبيين أن تناول لحوم الكلاب أو حساء الدجاج في تلك الأيام يمنحهم القوة للتغلب على الحرارة.

وفي أحد الاحتجاجات بوسط سول، حمل حوالي 10 نشطاء لافتات كتب عليها "لا يوجد كلاب صالحة للأكل في العالم".

كما رفعوا لافتات بها صور فواكه طازجة، وقال الناشطون إن على الكوريين تناولها في الأيام الثلاثة بدلاً من لحم الكلاب.

كما نظم حوالي 20 ناشطاً آخرين مسيرة مماثلة اليوم. وانحنوا ووضعوا زهورا بيضاء أمام صورة مؤطرة لكلب، في جنازة وهمية للحيوان.

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كما رفع الناشطون لافتات عليها صورة كلاب صغيرة، وكتبوا "توقفوا عن أكل لحوم الكلاب".

وبيع وتناول لحوم الكلاب ليست محظورة بشكل صريح في كوريا الجنوبية. ويعد نشاط مطاعم لحوم الكلاب متضائلا، حيث يعتبر الشباب لحوم الكلاب خياراً أقل جاذبية.

في المقابل، تزداد شعبية اقتناء الحيوانات الأليفة في كوريا، وأشار استطلاع أجري في عام 2018 إلى أن حوالي 80% من الكوريين الجنوبيين لم يتناولوا لحم الكلاب في العام الماضي.

لكن لا يزال الكثيرون يعارضون حظر استهلاك لحوم الكلاب، لأنهم يرون أنها استسلام لضغوط غربية.