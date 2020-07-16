فيديو لغاضب ينقضّ بالحذاء على رئيس كوريا الجنوبية

انقضّ غاضب صباح اليوم بالحذاء على رئيس كوريا الجنوبية Moon Jae-in ورماه نحوه عند مغادرته مبنى البرلمان في العاصمة سيول، إلا أنه لم يصبه، وفقا لما بثته وكالة أنباء Yonhap المحلية.

قالت "يونهاب" في خبرها أيضا، إن الشرطة اعتقلت رامي الحذاء في مكان الحادث، من دون أن تضيف مزيدا، سوى أنه كان يصرخ عند اعتقاله ويقول: "أردته أن يشعر بالازدراء والعار" لكنه لم يشرح سبب رغبته بأن يشعر الرئيس بالعار.

أما وسائل الإعلام المحلية، فذكر بعضها في موقعه ما تردد أيضا بمواقع التواصل، من أن الرجل كان غاضبا على ما يبدو من سياسات الرئيس فيما يتعلق بسوق العقارات بكوريا وقضية العمال غير النظاميين، وأعاد بعضها الذاكرة الى ما قام به الصحافي العراقي منتظر الزيدي، حين رمى حذاءه على الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، أثناء مؤتمر صحافي عقده في 2008 مع رئيس وزراء العراق آنذاك، نوري المالكي، وظهر على شاشات التلفزة وهو يرميه به، ولهذا السبب حكموا عليه بالسجن 3 سنوات، لكنهم أفرجوا عنه بعد 9 أشهر "لحسن سلوكه"، ثم غادر العراق بعد إطلاق سراحه إلى بلد في الخارج.